Incêndio atingiu fiação elétrica de um trecho da Avenida Dom Hélder Câmara, próximo ao shopping Nova América - Reprodução / Redes sociais

Incêndio atingiu fiação elétrica de um trecho da Avenida Dom Hélder Câmara, próximo ao shopping Nova AméricaReprodução / Redes sociais

Publicado 07/01/2026 08:38

Rio - Um incêndio atingiu a fiação elétrica de um trecho da Avenida Dom Hélder Câmara, próximo ao shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte, na madrugada desta quarta-feira (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ramos foi acionado por volta das 4h40 ao local. Os militares controlaram o fogo às 5h20, e não houve vítimas.

De acordo com a concessionária Light, houve uma ocorrência pontual na rede elétrica, que provocou um curto-circuito. Equipes estiveram na região para realizar os trabalhos necessários e a energia já foi restabelecida.