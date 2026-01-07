'Setor de capturas' monitorava rotina de vítimas até o momento do sequestro, a mando de familiares - Reprodução

Publicado 07/01/2026 08:55

Rio - Uma quadrilha foi presa, na noite desta terça-feira (6), depois de sequestrar um homem, a mando a ex-mulher. Os seis criminosos faziam parte de um grupo que se autodenominava "setor de capturas" e levava pessoas contra a vontade para clínicas de reabilitação. Os bandidos atuavam em Magé, na Baixada Fluminense, e acabaram detidos em uma ação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As investigações tiveram início após uma denúncia de que a vítima havia sido abordado por três homens e colocado à força em um veículo preto, por volta das 11h, nas proximidades do viaduto do Parque Estrela, no distrito de Piabetá. Por meio da análise de câmeras de segurança públicas e privadas, agentes da 66ª DP (Piabetá) conseguiram localizar e resgatar o sequestrado em segurança.

A distrital apurou a existência de um grupo chamado "setor de captura", que era contratado por familiares para sequestrar as vítimas e realizar internação compulsória em clínica de reabilitação para dependentes químicos. O grupo monitorava a rotina dos alvos, aguardando o momento para a abordagem violenta e levar o sequestrado para a unidade de saúde, mesmo sem autorização judicial.

No caso desta terça-feira, o homem foi sequestrado pela quadrilha a mando da ex-mulher. Os seis bandidos presos vão responder por sequestro, cárcere privado e associação criminosa. As investigações continuam na distrital para identificar o envolvimento de outras pessoas nos crimes.







