Criminosos abordaram a vítima e roubaram alguns pertences na Rua Humaitá - Reprodução / TV Globo

Publicado 07/01/2026 09:16

Rio – Um entregador foi assaltado por dois homens em uma motocicleta no bairro Jardim Botânico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (6).

Os criminosos abordaram a vítima e roubaram alguns pertences na Rua Humaitá. Porém, no momento em que tentavam fugir, um morador arremessou um objeto contra os assaltantes, fazendo com que ambos caíssem no chão junto com a motocicleta.

Apesar disso, eles conseguiram escapar a pé, abandonando o veículo no local.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou.