Homem em situação de rua quebrou vários carros em CopacabanaReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/01/2026 10:55 | Atualizado 23/01/2026 12:57

Rio - Um homem em situação de rua quebrou vidros de vários carros estacionados entre as ruas Toneleros, Santa Clara e 5 de Julho, em Copacabana, Zona Sul, na noite desta quinta-feira (22). Testemunhas relatam que ele usou um porrete de ferro para vandalizar os veículos. O homem estaria, ainda, em estado de surto psicótico.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver pelo menos cinco carros amassados e com os vidros do pára-brisa estilhaçados, entre eles um táxi. Nos comentários da publicação, moradores de Copacabana afirmam que o homem é conhecido na região e que ele já demonstrou comportamento violento em outros momentos.

"Ele só surta quando não lhe dão dinheiro. Outro dia me pediu e não dei e, então, ele me xingou de todos os piores palavrões! Aí, ele atravessou a rua e, foi pedir a outras duas mulheres, que acho que não entenderam, pois eram turistas com malas. O porteiro abriu o portão do prédio para elas entraram e, o morador de rua num acesso de fúria, começou chutar o portão, até que o porteiro foi falar com ele", comentou uma mulher.

Outra moradora mostrou preocupação com a violência frequente no bairro: "Copacabana está um caos. Hoje ele quebrou carros. Da próxima vez, quebra a cabeça de quem estiver passando. Um idoso que não sabe se defender, uma mulher, uma criança. Que medo."

Ao DIA, a vendedora Giulia Pavesi, 27 anos, que mora na Rua 5 de Julho, contou que viu toda a situação.

"Eu trabalho no Shopping Tijuca até as 23h, então toda noite volto para casa nesse horário e saio pelo metrô da Siqueira Campos. Quando eu estava voltando ontem, eu vi esse morador de rua, que é visto frequentemente por aqui, andando com um pedaço de ferro enorme nas mãos, batendo com ele nos carros e gritando muito com outra moradora de rua. Aí, para tentar acalmá-lo, um grupo de pessoas disse que ia agredi-lo, porque, se ninguém o parasse, ele ia quebrar todos na Santa Clara", relatou.

Giulia disse, ainda, que mais carros foram danificados, além dos vistos no vídeo. "Ele começou ali na esquina da 5 de Julho e, se eu não me engano, foi até a banca de jornal do fim da rua. Então devem ter sido uns seis ou sete veículos violados."

Ela também criticou a falta de segurança pública no bairro: "É difícil, né? Mas não tem o que fazer. Enquanto as leis não mudam, quem fica refém disso tudo somos nós. Se a gente que mora em Copacabana já está com problema de segurança, imagina quem mora em outros locais do Rio."

O presidente da associação Sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães, afirmou que a questão da população em situação de rua é o principal problema do bairro.

"Boa parte deles é usuária de drogas e há, também, uma parcela de alguns deles com problemas psiquiátricos, o que proporciona cenas como a ocorrida ontem. Sem dúvidas, essa parcela da população, mesmo sendo um problema da assistência social, contribui para o aumento da sensação de insegurança na região", relatou.

Outras testemunhas afirmaram, ainda, que o morador de rua teria sido espancado por quatro homens, na mesma região, pouco depois dos atos de vandalismo.

Procurada, a PM informou que equipes do 19º BPM (Copacabana) chegaram à Rua Santa Clara após uma denúncia de depredação de veículos, no entanto, ao chegarem, o autor não estava mais lá. Os agentes seguiram fazendo buscas na região, porém, ainda não localizaram o responsável pelo ataque.





*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci