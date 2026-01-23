Árvore caiu na Rua Figueiredo de Magalhães, em Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Árvore caiu na Rua Figueiredo de Magalhães, em CopacabanaReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/01/2026 09:56

Rio - O tempo no município do Rio continuará chuvoso e com céu encoberto durante o fim de semana. Assim como nesta sexta-feira (22), os próximos dias serão de temperatura amena com leve aumento gradual.

Nesta sexta, a cidade é impactada por um canal de umidade, que deixa o céu nublado a encoberto. Desde o início da manhã, há chuva fraca a moderada em bairros das zonas Sul, Norte, Oeste e Sudoeste.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre 9h30 e 9h45, houve registro de chuva moderada nas estações: Copacabana (1,8mm), Barra/Barrinha (1,8mm), Recreio dos Bandeirantes (1,8mm), Vidigal (1,6mm), Jardim Botânico (1,6mm), Barra/Riocentro (1,6mm), Campo Grande (1,6mm) e Rocinha (1,4mm).

A chuva já causou alguns impactos na cidade. Na Rua Figueiredo de Magalhães, na altura da Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul, há duas faixas ocupadas em função da queda de uma árvore.

Há bolsões d'água no sentido Centro da Avenida Rei Pelé, na altura do Museu do Índio, no Maracanã; na Rua Haddock Lobo, altura da Rua Afonso Pena, na Tijuca; no Elevado 31 de Março, próximo ao Túnel Santa Bárbara, no Catumbi; e na Rua Muniz Barreto, próximo à Rua Marquês de Olinda, em Botafogo.

A temperatura máxima prevista para sexta é de apenas 26°C.

Próximos dias

No sábado (24), a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste manterá o tempo instável na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura máxima deve ser de 26°C e a mínima de 19°C.

Entre o domingo (25) e a terça-feira (27), o tempo seguirá instável devido à atuação de um canal de umidade, com previsão de céu nublado. Há possibilidade chuva fraca a moderada a partir da tarde. A variação de temperatura entre os dias será de 30°C e 22°C.