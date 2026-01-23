Paulo Vitor morreu ao reagir a um assalto no Maracanã, no último domingoRede Social
Segundo a corporação, ele reagiu a abordagem, o que gerou uma troca de tiros no local. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com o secretário da Polícia Civil Felipe Curi, Lucas foi o responsável por atirar no agente no último domingo (11) em uma tentativa de assalto na Rua Visconde de Itamarati, no Maracanã, na Zona Norte.
Ele tinha mais de 20 anotações criminais pelo crime de roubo. "Até quando vamos permitir que a impunidade continue matando pessoas inocentes? (…) Eu falei que a resposta viria à altura e veio. Todos os envolvidos já foram presos ou neutralizados. Não ataque a Polícia Civil", disse Curi.
A operação contou com equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), 18ª DP (Praça da Bandeira) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio de outras unidades.
Este é o terceiro e último criminoso envolvido no latrocínio localizado pelas forças de segurança. O primeiro teve mandado de prisão cumprido pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) — que identificou todos — e o segundo pela Polícia Militar.
