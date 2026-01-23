Paulo Vitor morreu ao reagir a um assalto no Maracanã, no último domingo - Rede Social

Paulo Vitor morreu ao reagir a um assalto no Maracanã, no último domingoRede Social

Publicado 23/01/2026 07:09





Segundo a corporação, ele reagiu a abordagem, o que gerou uma troca de tiros no local. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com o secretário da Polícia Civil Felipe Curi, Lucas foi o responsável por atirar no agente no último domingo (11) em uma tentativa de assalto na Rua Visconde de Itamarati, no Maracanã, na Zona Norte.



Ele tinha mais de 20 anotações criminais pelo crime de roubo. "Até quando vamos permitir que a impunidade continue matando pessoas inocentes? (…) Eu falei que a resposta viria à altura e veio. Todos os envolvidos já foram presos ou neutralizados. Não ataque a Polícia Civil", disse Curi.



A operação contou com equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), 18ª DP (Praça da Bandeira) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio de outras unidades.



Este é o terceiro e último criminoso envolvido no latrocínio localizado pelas forças de segurança. O primeiro teve mandado de prisão cumprido pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) — que identificou todos — e o segundo pela Polícia Militar.

Rio - Lucas Nascimento da Conceição, conhecido como "Lukinha", envolvido no assassinato do comissário da Polícia Civil Paulo Vitor Silva Heitor , 40 anos, foi morto nesta sexta-feira (23) em Senador Camará, na Zona Oeste, durante confronto com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA). Os outros dois bandidos que também participaram do crime já haviam sido presos.Segundo a corporação, ele reagiu a abordagem, o que gerou uma troca de tiros no local. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com o secretário da Polícia Civil Felipe Curi, Lucas foi o responsável por atirar no agente no último domingo (11) em uma tentativa de assalto na Rua Visconde de Itamarati, no Maracanã, na Zona Norte.Ele tinha mais de 20 anotações criminais pelo crime de roubo. "Até quando vamos permitir que a impunidade continue matando pessoas inocentes? (…) Eu falei que a resposta viria à altura e veio. Todos os envolvidos já foram presos ou neutralizados. Não ataque a Polícia Civil", disse Curi.A operação contou com equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), 18ª DP (Praça da Bandeira) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio de outras unidades.Este é o terceiro e último criminoso envolvido no latrocínio localizado pelas forças de segurança. O primeiro teve mandado de prisão cumprido pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) — que identificou todos — e o segundo pela Polícia Militar.

Relembre o caso

Paulo Vitor foi baleado ao reagir a tentativa de assalto. Ele estava acompanhado da mulher no momento do crime. Na ocasião, os bandidos fugiram após atirarem na vítima. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas o agente não resistiu aos ferimentos. Ele teria sido atingido por dois disparos.



