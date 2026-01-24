Foliões que curtem os megablocos vão receber água da Cedae - Divulgação

Publicado 24/01/2026 10:42

Rio - A Cedae iniciou, neste sábado (24), durante o desfile do Chá da Alice, uma operação especial de distribuição gratuita de água para os foliões dos megablocos do Circuito Preta Gil, no Centro. Neste domingo (25), ação irá se repetir no Bloco da Lexa, também na Rua Primeiro de Março. A expectativa é oferecer 60 mil litros de água neste primeiro fim de semana.

Ao longo do percurso, o público tem acesso a três grandes pontos de hidratação, instalados no Palácio Tiradentes, na Praça do Expedicionário e em frente à Avenida Almirante Barroso, identificados com balões da Cedae. Já as “bicicletas-pipa” seguem acompanhando o cortejo desde a concentração.

Há, também, os tradicionais aguadeiros da Cedae, que circulam pelo trajeto com bombonas, distribuindo água em copos biodegradáveis.

Em cada bloco, serão mobilizados quatro caminhões-pipa: três exclusivos para consumo e um equipado com mangueiras tipo “chuveirinho” para refrescar os foliões na dispersão. Os veículos serão abastecidos diretamente na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu.

A qualidade da água oferecida será monitorada de perto por técnicos. Uma unidade móvel do Laboratório de Pesquisa e Análise de Água (Libra) garante testes realizados de hora em hora para medir parâmetros como turbidez, cor e pH, entre outros indicadores essenciais.

Roteiro

No Carnaval 2026, o roteiro inclui 15 megablocos no Centro e na Zona Sul, além de cortejos menores - entre infantis e para pets - espalhados pelas zonas Norte e Oeste. Nos infantis, as ações incluem atividades recreativas e de educação ambiental, com jogos e oficinas de pintura que combinam diversão e conscientização.

