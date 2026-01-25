Arma de ladrão foi apreendida@pmerj

Rio - Uma carreta roubada com dois contêineres carregados de eletrodomésticos, avaliados em R$ 362 mil, foram recuperados na noite deste sábado (24), na Zona Norte. A ação ocorreu nas proximidades do Viaduto de Benfica.
Segundo a Polícia Militar, houve perseguição e um bandido acabou preso. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo e um celular. 
A 17ª DP (São Cristóvão) registrou o caso. 