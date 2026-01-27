Desfiles acontecem uma semana antes do calendário carioca, com mudanças na estrutura, logística e iluminação - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 27/01/2026 10:09

Rio - O Carnaval 2026 de Niterói terá como destaque uma nova Passarela do Samba em linha reta, instalada no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, na Região Metropolitana do Rio. Os desfiles oficiais das escolas de samba acontecem nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, com entrada gratuita para o público.

Além da mudança no local, a Prefeitura de Niterói anunciou melhorias na estrutura do evento, como um novo desenho da passarela, logística de acesso aprimorada e iluminação especial. Outra novidade é a entrada dos carros alegóricos já dentro do complexo do Caminho Niemeyer, medida que, segundo o município, deve garantir mais fluidez, segurança e valorização do conjunto arquitetônico.

"O Carnaval é uma tradição que faz parte da identidade de Niterói. Além de trazer alegria e diversão para toda a família, ele movimenta a economia local, gera empregos, estimula hotéis, serviços e o comércio, e impulsiona a nossa indústria criativa", afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

As novidades foram apresentadas em reunião realizada no auditório do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Caminho Niemeyer, com a presença de representantes das escolas de samba, dirigentes da UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói) e da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit).