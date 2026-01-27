Desfiles acontecem uma semana antes do calendário carioca, com mudanças na estrutura, logística e iluminação Divulgação / Prefeitura de Niterói
Niterói terá nova Passarela do Samba em linha reta para Carnaval 2026
Desfiles oficiais das escolas acontecem nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, com entrada gratuita para o público
Niterói terá nova Passarela do Samba em linha reta para Carnaval 2026
Desfiles oficiais das escolas acontecem nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, com entrada gratuita para o público
Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de cantor no Cachambi
Leonardo Pereira Afonso de Souza, 38, o Leozinho, foi atingido por três tiros durante um assalto
Colisão entre caminhão e ônibus deixa feridos na Avenida Brasil, em Campo Grande
O acidente ocorreu na altura da Rua Vasco Mascarenhas
Operação na Zona Oeste mira venda ilegal de tirzepatida, usado para emagrecimento
Quatro mulheres, profissionais da área estética, são alvos da investigação da Delegacia do Consumidor (Decon); ação cumpre mandados em Campo Grande e Guaratiba
Justiça manda soltar homem em situação de rua que depredou carros em Copacabana
A decisão alegou ausência de flagrante
Suspeito morre e outros dois ficam feridos em confronto com PMs no Tanque
Criminosos faziam parte de quadrilha de roubos de veículos e cargas e atacaram agentes em abordagem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.