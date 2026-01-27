Homem em situação de rua depredou vários carros em CopacabanaReprodução
Na ocasião, testemunhas relataram que Fabrício usou um porrete de ferro para vandalizar os veículos. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver pelo menos cinco carros amassados e com os vidros do para-brisa estilhaçados, entre eles um táxi. Nos comentários da publicação, moradores de Copacabana afirmam que o homem é conhecido na região e que ele já demonstrou comportamento violento em outros momentos.
O suspeito ainda teria sido espancado por quatro homens, na mesma região, pouco depois dos atos de vandalismo.
Segundo a PM, equipes do 19º BPM (Copacabana) chegaram à Rua Santa Clara após uma denúncia de depredação de veículos, no entanto, ao chegarem, o autor não estava mais lá. Posteriormente, na sexta-feira (23), Fabrício foi localizado e detido pela Polícia Civil.
