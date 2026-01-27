Homem em situação de rua depredou vários carros em CopacabanaReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Justiça do Rio mandou soltar Fabrício Pereira da Silva, homem em situação de rua que depredou diversos carros em Copacabana, na Zona Sul, na noite da última quinta-feira (22). Ele passou por audiência de custódia no domingo (25) e teve a prisão relaxada por ausência de flagrante.

Na ocasião, testemunhas relataram que Fabrício usou um porrete de ferro para vandalizar os veículos. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver pelo menos cinco carros amassados e com os vidros do para-brisa estilhaçados, entre eles um táxi. Nos comentários da publicação, moradores de Copacabana afirmam que o homem é conhecido na região e que ele já demonstrou comportamento violento em outros momentos.


O suspeito ainda teria sido espancado por quatro homens, na mesma região, pouco depois dos atos de vandalismo.

Segundo a PM, equipes do 19º BPM (Copacabana) chegaram à Rua Santa Clara após uma denúncia de depredação de veículos, no entanto, ao chegarem, o autor não estava mais lá. Posteriormente, na sexta-feira (23), Fabrício foi localizado e detido pela Polícia Civil.