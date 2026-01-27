Polícia Civil faz operação contra roubo de veículos no Morro dos Prazeres

Leia O DIA a qualquer hora com comodidade e agilidade direto do seu computador, tablet e celular.

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (27), mais uma fase da "Operação Torniquete", desta vez no Morro dos Prazeres e na comunidade do Escondidinho, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Os alvos são criminosos do Comando Vermelho envolvidos em roubos de veículos. A investida terminou com três criminosos presos e vinte veículos recuperados, além de diversas peças apreendidas em um local para desmanche de automóveis localizado na região.

Nas primeiras horas do dia, houve intenso tiroteio na região. Durante o confronto, dois policiais civis ficaram feridos ao serem atingidos por estilhaços. Eles precisaram ser socorridos ao hospital, mas já receberam alta.



Segundo investigações, o local é apontado como uma base operacional da facção para receptação dos automóveis roubados. Ao todo, os agentes visam cumprir sete mandados de prisão e outros de busca e apreensão.



De acordo com o delegado Mauro César, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital, o objetivo geral da ação é diminuir o número de roubos de veículos e de cargas em todo o estado do Rio de Janeiro.

"Nessa operação de hoje nós conseguimos identificar um grande grupo de roubadores e de receptadores que atuam saindo lá da comunidade dos Prazeres e do Escondidinho. Eles utilizam essa comunidade como base de partida para a prática dos roubos de veículos e de cargas, e depois como o local de receptação desses veículos e cargas roubadas", explicou.

O delegado esclareceu ainda que todos os presos são ligados ao Comando Vermelho e que nas comunidades foram identificados alguns locais de desmanche.

"A gente conseguiu prender dois criminosos, um condenado e também praticante, ainda na atualidade, por roubo de veículos e o outro com mandado de tráfico de drogas, mas também investigado pela prática desse roubo de veículos. Muita gente ainda insiste em idolatrar e romantizar essa facção narcoterrorista, mas mais uma vez fomos recebidos a tiros, conseguimos reagir, estabilizar a situação, adentrar a comunidade e realizar o nosso objetivo", afirmou.



A ação conta com apoio de unidades dos Departamentos Gerais de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC) e da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e ainda está em andamento.