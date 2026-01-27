Matéria Salva!

Polícia Civil faz operação contra roubo de veículos no Morro dos Prazeres | Rio de Janeiro
Polícia Civil faz operação contra roubo de veículos no Morro dos Prazeres
Rio de Janeiro

Polícia Civil faz operação contra roubo de veículos no Morro dos Prazeres

Durante o confronto, dois agentes ficaram feridos ao serem atingidos por estilhaços

Policiais civis feridos por estilhaços já receberam alta e retornaram à delegacia

Ana Fernanda Freire
Polícia Civil faz operação contra roubo de veículos no Morro dos Prazeres
Rio de Janeiro

Polícia Civil faz operação contra roubo de veículos no Morro dos Prazeres

Durante o confronto, dois agentes ficaram feridos ao serem atingidos por estilhaços

Policiais civis feridos por estilhaços já receberam alta e retornaram à delegacia

Ana Fernanda Freire
Rio de Janeiro

Homem é preso em flagrante em depósito ilegal de equipamentos de visão noturna

Aparelhos trazidos da China eram recebidos por 'laranjas' para esconder os verdadeiros compradores

