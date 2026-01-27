Bandidos e PMs trocaram tiros durante tentativa de abordagem no Tanque - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 27/01/2026 07:40

Rio - Um suspeito morreu e outros dois ficaram feridos, na manhã desta terça-feira (27), em uma troca de tiros com policiais militares. O caso aconteceu no bairro do Tanque, na Zona Sudoeste, quando os agentes tentaram abordar criminosos de uma quadrilha de roubos de veículos e cargas, mas acabaram atacados. O confronto chegou a interditar duas faixas da Rua Cândido Benício, no sentido Taquara.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18° BPM (Jacarepaguá) realizavam um patrulhamento para coibir roubos nas proximidades da Rua Jaqueiras, quando perceberam um veículo ocupado por criminosos. Na tentativa de abordagem, foi montado um cerco tático até a chegada à Rua Cândido Benício e, na altura do Tanque, os bandidos atiraram contra os PMs.

Ainda segundo a corporação, houve tiroteio e após os disparos, os policiais localizaram três homens envolvidos no ataque feridos. Um deles acabou morrendo no local e outros dois foram encaminhados a um hospital da região, onde estão sob custódia. Com eles, os militares apreenderam um revólver e um bloqueador de sinal de GPS.

O policiamento permanece reforçado na região. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do homem, ainda não identificado e as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Cândido Benício teve o trânsito liberado por volta das 9h. Por conta da ocorrência entre as estações Ipase e Tanque, no sentido Alvorada, houve impactos na operação de seis serviços. Confira abaixo. A Mobi-Rio informou que os intervalos das linhas já estão em processo de normalização.

Tiroteio entre bandidos no Tanque deixa um morto

Na segunda-feira (26), um tiroteio terminou com um morto e dois feridos, nas proximidades da comunidade do Jordão , no Tanque. Informações iniciais apontam que criminosos disputavam o controle territorial da área. PMs chegaram a ser acionados para uma ocorrência de confronto na Estrada do Cafundá, onde encontraram um homem não identificado já morto.

De acordo com a Polícia Militar, além do suspeito morto, duas pessoas baleadas foram encaminhadas a uma unidade de saúde da região. Imagens que circularam nas redes sociais mostram moradores assustados e criminosos fortemente armados correndo pela Estrada do Cafundá. No registro, é possível o barulho dos tiros.



