Moradores ficaram assustados com os bandidos armados na região - Reprodução

Publicado 26/01/2026 15:38

Rio - Um intenso tiroteio terminou com um morto e dois feridos na manhã desta segunda-feira (26), nas proximidades da comunidade do Jordão, no bairro do Tanque, na Zona Sudoeste do Rio. Informações iniciais apontam que criminosos entraram em confronto pela disputa da região.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para o tiroteio na Estrada do Cafundá, onde encontraram um homem não identificado já morto. De acordo com a PM, duas pessoas baleadas foram encaminhadas a uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores assustados e criminosos fortemente armados correndo pela Estrada do Cafundá. Ao fundo, é possível ouvir diversos disparos. Os militares isolaram a área para a perícia da Polícia Civil.