Moradores ficaram assustados com os bandidos armados na regiãoReprodução
Intenso tiroteio entre criminosos deixa um morto e dois feridos na Zona Oeste
Imagens mostram moradores assustados e bandidos armados correndo pela Estrada do Cafundá
PM prende foragido da Justiça e comparsa com mais de 300 pacotes de drogas em Niterói
Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de roubo
Polícia prende homens que se disfarçavam de funcionários de concessionária para furtar cabos
Grupo usava uniformes, caminhão e equipamentos de perfuração para simular um serviço de manutenção
Incêndio atinge subsolo de shopping na Zona Sul
Incidente ocorre menos de um mês após fogo destruir parte do Shopping Tijuca e matar duas pessoas
Vídeo: bandidos incendeiam barricada em confronto com a PM na Gardênia Azul
Três suspeitos foram presos em flagrante após tiroteio
Mulher dá à luz uma bebê dentro de viatura da PM na Zona Oeste
Mãe e filha foram levadas a um hospital próximo e estão bem
