PMs também atuam no Morro da Fé e Sereno, no Complexo da PenhaDivulgação

Publicado 28/01/2026 07:12

Rio - As polícias Civil e Militar realizaram, nesta quarta-feira (28), uma operação contra integrantes do Comando Vermelho envolvidos em roubos, homicídios e crimes ligados ao tráfico de drogas nas comunidades do Ipase, Juramentinho e Morro do Trem, todas na Zona Norte. Dentre os alvos, estiveram cinco bandidos envolvidos na morte de um jovem no ano passado. A ação ficou marcada por um intenso tiroteio na região. A PM informou que dois criminosos foram presos, mas não confirmou se eles estão entre os alvos procurados pela incursão.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos na região. Segundo a PM, houve reforço policial também no Morro da Fé e Sereno, no Complexo da Penha. Nas localidades, agentes do Batalhão de Choque apreenderam 17 artefatos explosivos, cinco placas de veículos e um saco contendo pólvora. Em outro momento, um carregador de fuzil, munições, um rádio comunicador e drogas também foram encontrados.

Devido ao confronto, quatro linhas de ônibus ficaram com itinerários desviados para garantir a segurança de rodoviários e passageiros na Penha. São elas: 313 (Penha x Tiradentes), 621 (Penha x Saens Peña), 622 (Penha x Saens Peña) e 679 (Grotão x Méier).

De acordo moradores, o clima foi de tensão nas comunidades, que também tiveram barricadas em chamas. "Bizarro demais você sair para trabalhar e ver/ouvir os tiros passando e atingindo a estação de Vila Kosmos, geral tentando se abrigar, diversos carros de polícias… Olha, Vicente de Carvalho parecia cenário de guerra por causa do ipase e Juramento. Vila da Penha acabou mesmo!", lamentou uma moradora. "Tiroteio absurdo no Ipase, carro da polícia passando em alta velocidade, só doidera para uma quarta de manhã", afirmou outro.

Tiroteio intenso entre policiais e traficantes nos arredores do Morro da Fé e Sereno, no Complexo da Penha - Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/T55on1xuTY — WORLD WAR RIO (@RioWarz21) January 28, 2026 A operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, bem como verificar informações de inteligência sobre locais utilizados para guarda de armas e drogas, além da recuperação de veículos e cargas roubadas. Entre os alvos estiveram cinco criminosos responsáveis pela tortura e homicídio de um jovem, ocorrido no ano passado, no interior da comunidade do Ipase.

Segundo investigações da 27ª DP (Vicente de Carvalho), o grupo atua de forma violenta, prejudicando a rotina dos moradores, utilizando barricadas e coagindo a população a utilizar serviços ligados a facção criminosa. Além disso, os criminosos fomentam disputas territoriais contra outras facções, principalmente na região de Irajá.

A ação contou com policiais civis do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais militares do Comando de Operação Especiais (COE), como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Choque e o Grupamento de Salvamento e Resgate (Gesar).