Ana Fernanda Freire
Rio - As polícias Civil e Militar realizaram, nesta quarta-feira (28), uma operação contra integrantes do Comando Vermelho envolvidos em roubos, homicídios e crimes ligados ao tráfico de drogas nas comunidades do Ipase, Juramentinho e Morro do Trem, todas na Zona Norte. Dentre os alvos, estiveram cinco bandidos envolvidos na morte de um jovem no ano passado. A ação ficou marcada por um intenso tiroteio na região. A PM informou que dois criminosos foram presos, mas não confirmou se eles estão entre os alvos procurados pela incursão.
Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos na região. Segundo a PM, houve reforço policial também no Morro da Fé e Sereno, no Complexo da Penha. Nas localidades, agentes do Batalhão de Choque apreenderam 17 artefatos explosivos, cinco placas de veículos e um saco contendo pólvora. Em outro momento, um carregador de fuzil, munições, um rádio comunicador e drogas também foram encontrados.
Devido ao confronto, quatro linhas de ônibus ficaram com itinerários desviados para garantir a segurança de rodoviários e passageiros na Penha. São elas: 313 (Penha x Tiradentes), 621 (Penha x Saens Peña), 622 (Penha x Saens Peña) e 679 (Grotão x Méier). 

De acordo moradores, o clima foi de tensão nas comunidades, que também tiveram barricadas em chamas. "Bizarro demais você sair para trabalhar e ver/ouvir os tiros passando e atingindo a estação de Vila Kosmos, geral tentando se abrigar, diversos carros de polícias… Olha, Vicente de Carvalho parecia cenário de guerra por causa do ipase e Juramento. Vila da Penha acabou mesmo!", lamentou uma moradora.

"Tiroteio absurdo no Ipase, carro da polícia passando em alta velocidade, só doidera para uma quarta de manhã", afirmou outro.
A operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, bem como verificar informações de inteligência sobre locais utilizados para guarda de armas e drogas, além da recuperação de veículos e cargas roubadas. Entre os alvos estiveram cinco criminosos responsáveis pela tortura e homicídio de um jovem, ocorrido no ano passado, no interior da comunidade do Ipase.
Segundo investigações da 27ª DP (Vicente de Carvalho), o grupo atua de forma violenta, prejudicando a rotina dos moradores, utilizando barricadas e coagindo a população a utilizar serviços ligados a facção criminosa. Além disso, os criminosos fomentam disputas territoriais contra outras facções, principalmente na região de Irajá.
A ação contou com policiais civis do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais militares do Comando de Operação Especiais (COE), como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Choque e o Grupamento de Salvamento e Resgate (Gesar).