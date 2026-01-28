Marcos André, conhecido como Chaolin, dava aulas de capoeira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/01/2026 08:56

Rio - Um professor de capoeira foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (27), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Horas depois, policiais rodoviários federais prenderam o autor do homicídio, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ele estava com um revólver e 10 gramas de cocaína dentro do carro.

O crime aconteceu próximo da academia onde a vítima trabalhava. Segundo relatos, Marcos André Viana de Souza, de 30 anos, conhecido como Chaolin, deixava o estabelecimento quando um carro se aproximou e o Leonardo Nunes Ferreira, de 43 anos, atirou em sua direção. O autor fugiu em seguida.

De acordo com informações preliminares, Leonardo seria ex-namorado da atual companheira de Marcos. Uma das hipóteses sobre a motivação é que o homem não aceitava a relação da mulher com a vítima.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do professor. "Não quero e nem consigo acreditar que perdi você. Só peço a Deus forças para ser forte para nossa família. Eu te amo para sempre, quinho. Que a justiça seja feita e esse covarde pague pelo o que fez", escreveu uma prima.

"Chaolin era um menino muito sério e talentoso. Tinha um futuro brilhante pela frente e fazia um trabalho incrível com a capoeira e cultura. Uma perda sem tamanho", comentou uma internauta.

Em suas redes, Marcos publicava vídeos de suas aulas, com lutas e tocando berimbau. Ele ensinava capoeira para crianças e adultos.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, em poucas horas, os agentes identificaram o autor. A especializada compartilhou a informação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o localizou em Campos dos Goytacazes.

Segundo a PRF, Leonardo estava com um revólver e 10 gramas de cocaína em seu veículo. A equipe o conduziu até a 134ª DP (Campos dos Goytacazes), onde ele foi autuado em flagrante por homicídio.

Marcos será enterrado na tarde desta quarta-feira (28) no Cemitério Municipal de Vila Rosali, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.