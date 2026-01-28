Agentes interditaram o local e encaminharam idosos para locais seguros - Divulgação / SEMESQV

Publicado 28/01/2026 10:47

Rio – Um asilo clandestino foi interditado na manhã desta quarta-feira (28) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após uma denúncia apontar graves irregularidades e condições inadequadas para o acolhimento a idosos.

Segundo a Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), as equipes foram até o imóvel localizado na Rua São Cirilo, nº 190, onde encontraram uma mulher de 75 anos desnutrida, urinada e evacuada, sem acesso a medicamentos, laudo médico ou diagnóstico de base. Ela vivia em um ambiente sem ventilação adequada, que tinha infiltrações e mofo.

Outro idoso, de 79 anos, estava desorientado, circulando pelo espaço sem qualquer tipo de supervisão, também em situação de extrema vulnerabilidade.

Ainda de acordo com a secretaria, a proprietária afirmou inicialmente que os moradores acolhidos seriam seus pais. No entanto, durante a vistoria técnica, foram verificadas diversas irregularidades, como desorganização estrutural, ausência total de alimentos, incluindo itens básicos, secos e proteínas.

As condições do imóvel apresentavam riscos à integridade física dos idosos, que estavam submetidos à privação de alimentação, higiene e cuidados essenciais.

Os órgãos envolvidos informaram que o espaço não atende às normas sanitárias e de saúde exigidas, estando em desacordo com a Lei Municipal e com o Estatuto da Pessoa Idosa, que trata de negligência, abandono e exposição a risco.

Diante das irregularidades, os idosos foram encaminhados para locais seguros, onde receberão atendimento adequado.

Participaram também da ação o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio), Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e Equipe de Saúde da Família e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDEPI).