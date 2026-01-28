Obra que estará na exposição ’Coexistir Coabitar’Divulgação
Para Anna Luísa Oliveira, coordenadora geral do projeto, a exposição apresenta o resultado de um processo de formação que permite ao público reconhecer sentidos de justiça no campo da arte, a partir de diferentes expressões. “Trata-se da tradução de planos e estratégias de bem viver
e realização de sonhos pautadas na liberdade plena, notadamente de pessoas negras e originárias, tão logo a exposição é fortemente marcada na apresentação de artistas visuais com esses perfis”, destaca.
"As obras não partem de temas dados, mas de condições reais de vida. Arte, justiça social e saúde ampliada atravessam os processos de criação e se tornam matéria, escolha e linguagem”, completa Jean Carlos Azuos, curador da mostra.
A abertura contará com programação musical especial, com apresentações de DJ Glau, Teodora Aya Ibeji e Back to Back — Baile do Santo Amaro. Ao longo do período expositivo, o projeto também prevê atividades educativas, como visitas mediadas, oficinas, rodas de conversa, sessões de cinema e seminário.
Serviço:
Exposição: Coexistir Coabitar
Abertura: 31 de janeiro, às 16h
Entrada: Gratuita
Horário: De terça a sábado, das 10h às 17h, até 25 de abril
Local: Largo das Artes (Rua Luís de Camões, 2, Primeiro Andar, Centro)
