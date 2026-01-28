Obra que estará na exposição ’Coexistir Coabitar’ - Divulgação

Rio - Será aberta no próximo sábado (31), às 16h, no Centro do Rio, a exposição "Coexistir Coabitar", reunindo obras de 27 artistas que participaram de uma residência artística realizada no Museu da Vida Fiocruz. A mostra propõe uma reflexão sobre arte, justiça social e saúde ampliada a partir de experiências concretas de vida, especialmente de jovens egressos dos sistemas prisional e socioeducativo e de seus familiares.