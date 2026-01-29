O evento começou com apresentação de crianças atendidas pelo projeto - Divulgação

Publicado 29/01/2026 10:29 | Atualizado 29/01/2026 10:44

O Pro Criança Cardíaca iniciou, nesta quarta-feira (28), as comemorações de seus 30 anos de atuação com show de talentos. O evento, em Botafogo, reuniu crianças e adolescentes atendidos pelo projeto em apresentações artísticas que integraram canto, dança, desenho, rap, artes manuais e esporte, reforçando o cuidado com a saúde mental e o desenvolvimento emocional dos pacientes. A ação integrou o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre saúde mental.

Criada a partir das escutas realizadas nos atendimentos psicológicos, apresentação surgiu como uma ferramenta de fortalecimento, deslocando o olhar da condição clínica para o potencial, a criatividade e a autoestima das crianças e adolescentes.



“O Show de Talentos é um espaço onde eles deixam de ser vistos apenas como pacientes e passam a ser reconhecidos por quem são, pelo que sentem e pelo que conseguem expressar. A arte ajuda a organizar emoções, fortalecer vínculos e ampliar a confiança dessas crianças em si mesmas”, afirmou a psicóloga do Pro Criança Cardíaca, Claudia Marcia Blois.