O evento começou com apresentação de crianças atendidas pelo projetoDivulgação
“O Show de Talentos é um espaço onde eles deixam de ser vistos apenas como pacientes e passam a ser reconhecidos por quem são, pelo que sentem e pelo que conseguem expressar. A arte ajuda a organizar emoções, fortalecer vínculos e ampliar a confiança dessas crianças em si mesmas”, afirmou a psicóloga do Pro Criança Cardíaca, Claudia Marcia Blois.
Para as famílias, o evento representou muito mais do que uma apresentação artística. “Ver a minha filha no palco, confiante e feliz, é algo que não tem preço. O Pro não cuida só do coração físico, cuida do emocional, da autoestima e dos sonhos dos nossos filhos. Esse momento representa tudo o que ela já superou”, celebrou Janaína de Oliveira, mãe de uma das jovens atendidas.
“Ao longo desses 30 anos, aprendemos que cuidar da saúde dessas crianças sempre significou cuidar da vida por inteiro. Quando vemos nossos pacientes no palco, expressando seus talentos e sua alegria, temos a certeza de que estamos cumprindo nossa missão”, destacou a médica Rosa Célia, fundadora do Pro Criança Cardíaca.
