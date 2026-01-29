Um dos destaques é o restauro da Cúpula Carl Sagan, a maior da América Latina - Divulgação / Prefeitura do Rio

Um dos destaques é o restauro da Cúpula Carl Sagan, a maior da América LatinaDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 29/01/2026 08:12

Rio - A prefeitura anunciou a restauração completa do Planetário, localizado na Gávea, Zona Sul da cidade, nesta quarta-feira (28), a partir de um investimento de R$ 30 milhões.

A modernização prevê a revitalização da infraestrutura do espaço, incluindo a recuperação do prédio, a climatização dos ambientes e a adequação das áreas para acessibilidade universal.

Outro destaque será o restauro externo da Cúpula Carl Sagan, considerada a maior da América Latina. Já o Museu do Universo passará por uma reformulação museográfico integral, com exposições renovadas, conteúdos atualizados e experiências interativas e imersivas.

"Todo carioca tem na sua memória uma passagem pelo Planetário, especialmente na sua infância, na sua juventude. É um espaço incrível, há uns 25 anos não acontecia um investimento de porte aqui. Em breve, a gente vai ter um Planetário ainda mais qualificado", destacou o prefeito Eduardo Paes.

O investimento será feito pela Shell Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. "Esta parceria vai deixar um legado permanente para o Rio: um dos planetários mais modernos do hemisfério sul, acessível e transformador, e que será referência em divulgação científica, cultura, turismo e inclusão", afirmou Renato Pellizzari, presidente do Planetário.