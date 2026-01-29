O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (29) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/01/2026 08:20

Rio – Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (29), no Aterro do Flamengo, Zona Sul. O acidente ocorreu na faixa com sentido à Copacabana, próximo à Praça Paris.



Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver dois veículos com parcialmente destruídos e intenso movimento de outros carros. As imagem também mostram uma mulher sendo socorrida em um gramado.

Veja o vídeo:

Grave acidente há pouco no Aterro do Flamengo envolvendo dois veículos. pic.twitter.com/NU21WqSpV1 — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) January 29, 2026

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Catete foi acionado ao local à 1h30 e socorreu dois homens de 40 e 55 anos, com ferimentos leves, e uma mulher de 35, com escoriações moderadas. Os três foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul.



Não houve interdições, segundo o Centro de Operações Rio (COR).