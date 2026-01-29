Feirantes estariam sendo obrigados a comprar produtos de milicianos - Reprodução/Rede Social

Publicado 29/01/2026 09:35

Rio – A Polícia Civil investiga se comerciantes da feira livre de Santa Cruz, na Zona Oeste, estariam sendo obrigados a comprar produtos diretamente com a milícia. De acordo com a denúncia, o grupo criminoso estaria impondo preços acima do mercado.

Além disso, os bandidos também teriam passado a cobrar uma taxa de R$ 1 mil por barraca. A tradicional feira acontece todas as terças-feiras na Rua Martinho de Campos e conta com uma variedade de produtos como legumes, frutas e outros itens diversos.



Segundo a Polícia Civil, o caso está a cargo da 36ª DP (Santa Cruz). Agentes realizam diligências para identificar os envolvidos nas ações criminosas.

Investigações apontam que milicianos atuam na região impondo cobranças ilegais a moradores e comerciantes, muitas vezes sob o pretexto de "autorização" ou "segurança". Em outras áreas da Zona Oeste, há ainda exigência de pagamento sobre serviços como gás, TV a cabo e internet.