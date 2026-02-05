O caso aconteceu na Rua Rocha Passos, em Padre Miguel - Google Street View

O caso aconteceu na Rua Rocha Passos, em Padre MiguelGoogle Street View

Publicado 05/02/2026 10:28 | Atualizado 06/02/2026 08:24

Rio - Leandro da Silva Pereira, 46 anos, morreu baleado na Rua Rocha Passos, em Padre Miguel, na Zona Oeste, na madrugada desta quinta-feira (5). O suspeito foi preso por policiais militares e conduzido à delegacia.

Segundo a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local para verificar uma ocorrência de homicídio. Com o autor do disparo, os agentes apreenderam uma pistola.

Na ocasião, a vítima chegou a ser socorrida pela mulher e encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime.