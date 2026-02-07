Estação de trem de Campos Elíseos foi revitalizada - Divulgação

Publicado 07/02/2026 09:18

Rio - A estação de trem de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada, foi totalmente reformada. A obra, viabilizada em parceria entre o Governo do Estado e a SuperVia, integra um conjunto de melhorias para a requalificação dos serviços aos passageiros, com investimentos que somam R$ 160 milhões.

A estação ganhou nova pintura e cobertura do mezanino e das plataformas, além da instalação de dutos de captações de água pluvial. O piso tátil foi recuperado e houve ainda a troca da iluminação e do sistema de sonorização.

"As obras em Campos Elíseos fazem parte de um esforço contínuo para garantir condições mais seguras e adequadas nas estações, com foco no atendimento aos passageiros, na conservação dos espaços e na operação do sistema ferroviário", disse o presidente da SuperVia, Everton Trindade, que participou da entrega. nesta sexta-feira (6), com representantes da Agência Reguladora de Transportes Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

A secretária estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem, também celebrou a reforma. "O aporte feito pela Setram tem sido fundamental para viabilizar intervenções estruturais como essa, que impactam diretamente a qualidade do serviço. Nosso foco é garantir que esses recursos públicos se traduzam em estações mais bem conservadas, ambientes mais acessíveis e uma experiência mais digna para a população", destacou.

