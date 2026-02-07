Cinelândia abriga diversas construções históricas, entre elas a Câmara Municipal e o Theatro Municipal - Renan Olaz / CMRJ

Cinelândia abriga diversas construções históricas, entre elas a Câmara Municipal e o Theatro MunicipalRenan Olaz / CMRJ

Publicado 07/02/2026 10:23

Rio - Alarmada com o alto índice de assaltos na Cinelândia, onde ficam as suas duas sedes - o Palácio Pedro Ernesto e o Edifício Serrador -, a Câmara do Rio vai sediar na próxima quarta-feira (11), a terceira reunião para tratar do reforço do policiamento na região. O encontro terá a presença de representantes de diversos órgãos responsáveis pela segurança e pela ordem pública na área. A ideia é promover um choque de ordem e reduzir significativamente as ocorrências policiais.