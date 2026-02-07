Cinelândia abriga diversas construções históricas, entre elas a Câmara Municipal e o Theatro MunicipalRenan Olaz / CMRJ
"Já tivemos duas reuniões com as forças de segurança sobre esse tema e teremos mais uma. Estamos pedindo um plano de segurança urgente para a Cinelândia, local que reúne instituições importantíssimas da cidade, como a própria Câmara, o Theatro Municipal, a Biblioteca Nacional, entre muitos outros. Esse plano precisa ser efetivado o quanto antes, para nos dar mais segurança", afirma o presidente da Câmara, Carlo Caiado (PSD).
A situação vem preocupando os vereadores desde o ano passado. No dia 2 de outubro, Caiado e mais quatro parlamentares se reuniram na Câmara com o comandante e o subcomandante do 5º Batalhão de Polícia Militar para debater a questão. No dia 28 de janeiro, chefes de órgãos de segurança e de ordem pública também discutiram o tema, juntamente com a Coordenadoria de segurança da Câmara, a pedido do coordenador do Segurança Presente no Centro, major Gustavo Valagão.
Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que a situação no Centro é preocupante. Foram mais de 5 mil registros de furtos de celulares de janeiro a outubro do ano passado, um aumento de cerca de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Com a proximidade do Carnaval, o temor dos foliões aumenta. Na cidade do Rio, também segundo o ISP, os registros de roubos e furtos de celulares nos dias oficiais da folia subiram de 1.973 em 2024 (9 a 14 de fevereiro) para 2.248 em 2025 (28 de fevereiro a 5 de março). O aumento foi de cerca de 14%. Só no Centro, o número de ocorrências no Carnaval subiu de 515 para 750, crescimento de 46%.
Em 2024, a região já estava no topo do ranking, mas respondia por 26% dos casos da capital no Carnaval. Em 2025, essa participação chegou a 33%.
