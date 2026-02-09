Eduardo Jose Pires estava de moto quando foi abordado por criminosos - Reprodução/internet

Publicado 09/02/2026 15:06

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte de Eduardo Jose Pires, suboficial da Marinha, em tentativa de assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O crime ocorreu na sexta-feira (6).

Eduardo Pires transitava de motocicleta pela RJ-104, na altura do bairro Jardim Bom Retiro, quando foi abordado por bandidos. Não há informações sobre pertences levados.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados e ao chegarem encontraram o suboficial morto, com marcas de tiros.

A reportagem de O DIA tenta contato com a Marinha, mas ainda não teve retorno. O espaço segue disponível para eventuais manifestações.