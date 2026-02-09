Eduardo Jose Pires estava de moto quando foi abordado por criminososReprodução/internet
Polícia investiga morte de suboficial da Marinha em tentativa de assalto em São Gonçalo
Policiais foram acionados para o local, mas já encontraram a vítima sem vida
Cassado e sem partido, Wilson Witzel quer disputar novamente o governo do Rio
O ex-governador declarou que pretende retornar à vida pública 'mais experiente e cauteloso'
Laboratório móvel vai combater bebidas adulteradas durante o Carnaval
Operação feita no fim de semana apreendeu 26 litros de origem desconhecida em blocos no Centro e na Zona Sul
Rio pede mais 20 dias para enviar imagens da Operação Contenção ao STF
Supremo determinou que a PF analise câmeras corporais dos agentes que participaram da ação no Alemão
Polícia apreende 1,5 tonelada de peixes vencidos que seriam revendidos no Carnaval
Três donos de uma distribuidora, no Complexo da Maré, na Zona Norte, foram detidos
Chuva forte no Rio provoca deslizamentos e sirenes são acionadas em comunidades
Município entrou no Estágio 3 de nível de atenção. Em Copacabana, um homem e uma mulher foram eletrocutados ao passarem perto de um poste
