VLT terá alterações durante o CarnavalAndre Telles / Divulgação
De acordo com a concessionária, a concentração de foliões e a ocupação das vias na área impedem a circulação dos trens, tornando necessária a alteração temporária da operação. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e do público em geral.
Durante o período especial, as linhas 2 e 4 não circularão pelo Centro do Rio. Para manter o atendimento, a Linha 3, que liga o Aeroporto Santos Dumont à Central do Brasil, terá o trajeto estendido até o Terminal Gentileza, com intervalos médios de 20 minutos entre as viagens.
Quem pretende curtir os blocos na Praça Tiradentes pode utilizar as linhas 1 e 3, desembarcando na estação Sete de Setembro, a cerca de 500 metros do local dos eventos. Outra alternativa é seguir pela Linha 3 até a estação Camerino – Rosas Negras e acessar a região a pé pela Avenida Passos.
Sexta-feira e sábado
A tarifa é de R$ 5. O pagamento pode ser feito pelo cartão digital Jaé, disponível no aplicativo, ou pelo cartão físico, vendido nas máquinas de autoatendimento instaladas no Terminal Gentileza, paradas e estações.
Dentro dos trens, a validação é feita por aproximação, bastando encostar o cartão físico ou virtual no validador próximo às portas. Para evitar filas, a empresa recomenda que os passageiros verifiquem o saldo do antes do embarque.
