VLT terá alterações durante o CarnavalAndre Telles / Divulgação

Publicado 12/02/2026 09:17

Rio – O VLT Carioca vai operar com mudanças durante os dias de folia no Carnaval. Enquanto na sexta-feira (13) e no sábado (14) o serviço funcionará normalmente, entre domingo (15) e terça-feira (17) haverá um esquema especial por conta dos desfiles de blocos na região da Praça Tiradentes, no Centro.



De acordo com a concessionária, a concentração de foliões e a ocupação das vias na área impedem a circulação dos trens, tornando necessária a alteração temporária da operação. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e do público em geral.



Durante o período especial, as linhas 2 e 4 não circularão pelo Centro do Rio. Para manter o atendimento, a Linha 3, que liga o Aeroporto Santos Dumont à Central do Brasil, terá o trajeto estendido até o Terminal Gentileza, com intervalos médios de 20 minutos entre as viagens.



Quem pretende curtir os blocos na Praça Tiradentes pode utilizar as linhas 1 e 3, desembarcando na estação Sete de Setembro, a cerca de 500 metros do local dos eventos. Outra alternativa é seguir pela Linha 3 até a estação Camerino – Rosas Negras e acessar a região a pé pela Avenida Passos.



Sexta-feira e sábado

Na sexta (13) e no sábado (14), quando acontecem os desfiles das escolas de samba da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, o VLT Carioca vai operar normalmente. As linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV) terão intervalos entre 12 e 20 minutos. Já a Linha 2 (Praia Formosa x Praça XV) contará com intervalos de até 60 minutos.



A tarifa é de R$ 5. O pagamento pode ser feito pelo cartão digital Jaé, disponível no aplicativo, ou pelo cartão físico, vendido nas máquinas de autoatendimento instaladas no Terminal Gentileza, paradas e estações.



Dentro dos trens, a validação é feita por aproximação, bastando encostar o cartão físico ou virtual no validador próximo às portas. Para evitar filas, a empresa recomenda que os passageiros verifiquem o saldo do antes do embarque.