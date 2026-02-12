PMs do Bope foram acionados para unidade do Degase após adolescente fazer jovens refénsDivulgação
Segundo a instituição, ela manteve o grupo sob ameaça em um dos alojamentos. A situação acabou resolvida após negociação. Não houve feridos. O Grupamento de Ações Rápidas (GAR) do Degase atuou em conjunto com a Polícia Militar.
De acordo com a corporação, agentes estiveram no local para verificar uma ocorrência de possível rebelião. Ao chegarem à unidade, já não havia mais reféns. As internas apontadas como lideranças do movimento foram conduzidas à 37ª DP (Ilha do Governador).
Após o episódio, o presidente do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Estado do Rio (Sinddegase), João Rodrigues, frisou que as rebeliões estão cada vez mais frequentes. Ele criticou ainda uma decisão da Justiça que proibiu o uso de spray de pimenta nas unidades.
"Com essa decisão monocrática, os espargidores (spray de pimenta) foram retirados dos agentes e o Sistema está em descontrole, os interno(a)s com a certeza da impunidade. Chegando ao ponto de termos que recorrer a forças especiais como aconteceu ontem. Essa era a única ferramenta de tecnologia não letal que tínhamos para debelar os distúrbios", disse.
