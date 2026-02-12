PMs do Bope foram acionados para unidade do Degase após adolescente fazer jovens reféns - Divulgação

PMs do Bope foram acionados para unidade do Degase após adolescente fazer jovens refénsDivulgação

Publicado 12/02/2026 08:17

Rio - Uma adolescente que cumpre medida socioeducativa na unidade feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, do Degase, na Ilha do Governador, na Zona Norte, fez quatro jovens reféns na noite desta quarta-feira (11). Para controlar a situação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionadas.