Foliões poderão aproveitar blocos do Rio sem chuva a partir desta sexta-feira (13)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 12/02/2026 08:09

Rio - Após mais de duas semanas com pancadas de chuva, a cidade do Rio voltará a conviver com um tempo estável, com o Sol aparecendo entre nuvens e temperatura alta, já a partir desta sexta-feira (13), o primeiro dia do Carnaval.

Nesta quinta-feira (12), ainda há possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. O tempo continuará instável, sendo influenciado pelo calor e pela umidade na atmosfera. O céu ficará nublado e a temperatura máxima prevista é de 36°C.

Às 10h50, a cidade atingiu o nível 2 do Protocolo de Calor (Calor 2). Esse é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se pela previsão ou registro de Índices de Calor (IC), que une temperatura e umidade, acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Segundo o Alerta Rio, entre sexta-feira (13) e segunda-feira (16), o predomínio será de céu parcialmente nublado no município. Não há previsão de chuva para esses dias, possibilitando que foliões aproveitem o Carnaval em blocos e desfiles sem preocupação com possíveis ocorrências.

A intensidade do vento variará entre fraca a moderada. Já a temperatura continuará alta, mas sofrerá uma leve queda no decorrer dos dias. Para esta sexta, a máxima prevista é de 38°C e a mínima de 19°C. Neste sábado (14), variará entre 38°C e 21°C. No domingo (15), a variação será entre 36°C e 21°C. Na segunda, entre 35°C e 20°C.

Estragos da chuva

Uma forte chuva atingiu a cidade do Rio na noite desta quarta-feira (11). No Vidigal, na Zona Sul, motos foram arrastadas por uma enxurrada que desceu da comunidade. Cinco árvores caíram e ocorreram 16 bolsões d'água pelo município.

De acordo com o Alerta Rio, entre às 19h desta quarta e às 6h desta quinta, os maiores acumulados de chuva foram registrados na Rocinha (52,4mm), Vidigal (45,2mm), Alto da Boa Vista (36,2mm), Grota Funda (34,4mm) e Bangu (29,2mm).



O município permanece em Estágio 2 desde à 0h10 de terça-feira (10) em função dos impactos da chuva que atingiu a cidade na última segunda (9).