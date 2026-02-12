Material apreendido em carro usado por bandidos - Divulgação

Publicado 12/02/2026 06:50

Rio - Um miliciano foi preso, na madrugada desta quinta-feira (12), após confronto com policiais militares em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante buscas na região, os agentes apreenderam um automóvel com cinco coletes balísticos, cinco capas táticas, trajes camuflados, algemas, aparelhos celulares e um rádio transmissor.

De acordo com a PM, equipes do 20°BPM estiveram no local para checar informações sobre quatro homens armados, integrantes da milícia de Austin, transitando pela Rua Prefeito Max Lemos, em Nova Iguaçu, na divisa com Queimados.

Com a chegada dos PMs, houve um breve confronto, ocasião em que parte dos suspeitos conseguiu fugir. No entanto, um dos envolvidos acabou preso, sendo apreendidos com ele uma pistola, munições e uma réplica de fuzil.

A ocorrência foi encaminhada à 58ª DP (Posse).

