VLT corta boa parte do Centro e da Zona Portuária - Divulgação

VLT corta boa parte do Centro e da Zona PortuáriaDivulgação

Publicado 21/02/2026 08:26

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agentes do Segurança Presente, na manhã desta sexta-feira (20), após arremessar pedras contra uma composição do VLT na Praça XV, no Centro.

Segundo informações divulgadas pelo programa, a equipe de patrulhamento foi alertada por pedestres que passavam pelo local. Pouco depois, o homem acabou localizado no momento em que lançava objetos contra o veículo.



Durante a identificação na delegacia, os agentes verificaram que o homem já possuía uma extensa ficha, com anotações por tráfico de drogas, furto e outros crimes.

A Polícia Civil, através da 4ª DP (Centro), registrou o caso como dano qualificado.