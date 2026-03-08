Estátua em homenagem a Cacá Diegues foi inaugurada no Alto da Boa VistaMarcos de Paula / Prefeitura do Rio
A estátua foi inaugurada pelo prefeito Eduardo Paes, ao lado da viúva do cineasta, a produtora Renata Magalhães. Também participaram do evento as atrizes Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Betty Faria, além da produtora Lucy Barreto e do cantor Toni Garrido.
"Nós estamos homenageando um grande brasileiro, o homem que revolucionou o cinema brasileiro. Ele entendeu que o cinema tem o lado do entretenimento, do lazer, mas também tem um papel fundamental que a arte e a cultura nos trazem, que é a reflexão sobre a sociedade, a crítica social. Era um grande carioca, apaixonado por essa cidade. Morou muitos anos da sua vida neste bairro. E não tinha lugar melhor, onde ele gostaria de estar para toda a eternidade. Cacá Digues vive", exaltou o prefeito.
Fundador do Cinema Novo ao lado de nomes como Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni e Joaquim Pedro de Andrade, Cacá construiu uma filmografia com mais de 20 longas-metragens de projeção internacional, entre eles “Xica da Silva”, “Bye Bye Brasil”, “Quilombo” e “Deus é Brasileiro”.
"É uma homenagem merecidíssima. Acho que o Cacá não só é um dos fundadores do cinema moderno brasileiro, mas também um adorador do Brasil. Da cultura brasileira. Um cara que achava que o Brasil vale a pena mesmo não sendo fácil. Ele está aqui no portal de uma das maiores florestas urbanas do mundo, a Floresta da Tijuca, em uma encruzilhada. Mais uma vez, ele virou referência. Ele é uma referência eterna", disse Renata, com quem o artista foi casado por mais de 40 anos.
A escultura em bronze retrata o artista em tamanho original ao lado de uma cadeira de cineasta. Executada pelo artista Mário Pitanguy, a obra está localizada no Largo da Flora, que fica na Estrada da Gávea Pequena, perto de onde o cineasta morou.
O local escolhido para a instalação homenageia a memória de uma das filhas de Cacá, a atriz Flora Digues (1984–2019), que morreu em 2019, vítima de câncer.
