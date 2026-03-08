Estátua em homenagem a Cacá Diegues foi inaugurada no Alto da Boa Vista - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 08/03/2026 09:31 | Atualizado 08/03/2026 09:50

A prefeitura inaugurou, neste sábado (7), um monumento em homenagem ao cineasta Cacá Diegues (1940–2025), no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. A iniciativa eterniza a trajetória de um dos maiores nomes do cinema brasileiro, imortal da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, um ano após o seu falecimento.



A estátua foi inaugurada pelo prefeito Eduardo Paes, ao lado da viúva do cineasta, a produtora Renata Magalhães. Também participaram do evento as atrizes Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Betty Faria, além da produtora Lucy Barreto e do cantor Toni Garrido.