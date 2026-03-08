Ataque ocorreu na Rua Luiz Tomás, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/03/2026 10:48

Rio - Um policial militar de folga foi morto a tiros após criminosos armados invadirem um salão de festas na noite deste sábado (7), no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos suspeitos também morreu durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a Rua Luiz Tomás. No local, as equipes encontraram o sargento André Luiz Israel Fernandes, que estava no estabelecimento no momento do ataque, e um dos bandidos, ainda não identificado, mortos.

Ainda segundo a corporação, homens invadiram a casa de festas e atiraram contra o policial, que reagiu e atingiu um dos criminosos.

Procurada, a Polícia Civil informou que a área foi isolada para a realização da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que busca identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci



