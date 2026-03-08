Evento vai acontecer no Terminal Alvorada, na Barra, nesta segunda-feira (9) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Rio - A Secretaria Municipal de Habitação promoverá nesta segunda-feira (9, no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, das 15h às 17h, uma ação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O objetivo é oferecer acolhimento, orientação e oportunidades de emprego e renda.

No evento "Jornada da Mulher", serão realizadas inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida, destinadas exclusivamente a mulheres. Também haverá serviços como orientação jurídica com foco em pensão alimentícia e violência doméstica; atendimento social; balcão de empregos e Jovem Aprendiz; oficina de empreendedorismo; consultoria para criação de pequenos negócios e estratégias de renda complementar para fortalecer a independência financeira; além de informações sobre cursos profissionalizantes gratuitos.

“Não existe autonomia sem segurança. E não existe segurança quando a mulher não sabe se terá onde morar no mês seguinte. A moradia digna é um instrumento de proteção, de liberdade e de reconstrução de vidas”, destaca o secretário municipal de Habitação, Adilson Pires.

Passo a passo para um novo lar

O programa Minha Casa, Minha Vida tem entre seus critérios de prioridade a mulher chefe de família e a mulher vítima de violência. O programa prioriza também a assinatura do contrato de moradia em nome da mulher e, na hipótese de esta ser chefe de família, pode ser firmado independentemente da assinatura do cônjuge.

A Secretaria de Habitação oferece inscrições do programa para a faixa 1, cuja renda familiar mínima é de R$ 2.850,00. Para se inscrever, todos os participantes do grupo familiar da mulher devem ser beneficiários do CadÚnico.

A lista completa de documentos necessários para fazer o cadastro pode ser verificada no link: https://habitacao.prefeitura.rio/novo-minha-casa-minha-vida/

