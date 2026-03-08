Evento vai acontecer no Terminal Alvorada, na Barra, nesta segunda-feira (9)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Terminal Alvorada recebe ação com serviços gratuitos de qualificação e incentivo à geração de renda
Evento, promovido pela Secretaria Municipal de Habitação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, também ajudará público a fazer inscrições para o Minha Casa, Minha Vida
Entre flores e violência: mulheres ainda enfrentam medo, abuso e silêncio no Brasil
Dados mostram aumento de estupros e feminicídios, enquanto vítimas relatam culpa, trauma e dificuldade para denunciar crimes que muitas vezes começam de forma silenciosa
Mulher é morta com facada no pescoço em São Gonçalo
Crime aconteceu no Dia Internacional das Mulheres; Policiais civis e militares prenderam o autor horas depois
Passagem de frente fria trará queda na temperatura e chuva ao Rio
Pancadas devem ocorrer de forma fraca a moderada durante a semana
Polícia prende acusado de agredir e manter ex-companheira em cárcere por três dias na Zona Norte
Agentes da 24ª DP (Piedade) encontraram o homem escondido em uma comunidade de Cabo Frio
Homem é preso por furtar esguichos do sistema de incêndio de shopping em Niterói
Caso foi registrado na 76ª DP
Horas antes de clássico Fla-Flu, mais de 35 homens são detidos por incitar briga na Zona Sul
Grupo estava com bastões de madeira, facas, taco de beisebol e artefatos explosivos
