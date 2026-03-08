Foram apreendidos fuzil, pistola, munições, celulares, rádio transmissor e baterias - Divulgação / PMERJ

Foram apreendidos fuzil, pistola, munições, celulares, rádio transmissor e bateriasDivulgação / PMERJ

Publicado 08/03/2026 12:07

Rio - Três homens foram presos na manhã deste domingo (8) após perseguição policial que terminou com o atropelamento de um motociclista em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam patrulhamento pela Estrada da Água Branca quando suspeitaram de um veículo com três ocupantes saindo da Rua Bacabal.

Ainda de acordo com a corporação, a equipe tentou abordar o carro, mas os suspeitos iniciaram uma fuga, atropelaram um motociclista e colidiram contra uma parede na Avenida Santa Cruz. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 com dois carregadores contendo 63 munições, uma pistola com um carregador contendo 15 munições de 9mm, três celulares, um rádio transmissor e três baterias de rádio transmissor.

Os policiais militares encaminharam os envolvidos e todo o material apreendido para a 33ª DP (Realengo). Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação para o tráfico de drogas, lesão corporal culposa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci