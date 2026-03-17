Rio - Dois policiais militares foram baleados durante um confronto com criminosos na Estrada dos Teixeiras, na Taquara, Zona Sudoeste, na noite de segunda-feira (17). Os agentes, do setor de inteligência do 18º BPM (Jacarepaguá), conhecidos como "P2", estavam em uma viatura descaracterizada.
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver bandidos fortemente armados na região e ouvir, logo em seguida, uma sequência de rajadas de tiros. Segundo relatos, os criminosos teriam atirado na direção do veículo ao perceberem a presença dos policiais, gerando confronto.
De acordo com a PM, os militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ), onde permanecem em atendimento médico.
Ainda segundo a corporação, um homem baleado deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Magalhães Bastos após ser atingido na mesma região, e posteriormente, precisou ser transferido para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.
De acordo com informações, ao todo, quatro pessoas teriam buscado atendimento na UPA com ferimentos provocados por arma de fogo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.