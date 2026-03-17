Carro dos agentes atacados a tiros. Além disso, imagens mostram bandidos armados na região - Rede Social

Carro dos agentes atacados a tiros. Além disso, imagens mostram bandidos armados na regiãoRede Social

Publicado 17/03/2026 06:54

Rio - Dois policiais militares foram baleados durante um confronto com criminosos na Estrada dos Teixeiras, na Taquara, Zona Sudoeste, na noite de segunda-feira (17). Os agentes, do setor de inteligência do 18º BPM (Jacarepaguá), conhecidos como "P2", estavam em uma viatura descaracterizada.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver bandidos fortemente armados na região e ouvir, logo em seguida, uma sequência de rajadas de tiros. Segundo relatos, os criminosos teriam atirado na direção do veículo ao perceberem a presença dos policiais, gerando confronto.





De acordo com a PM, os militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ), onde permanecem em atendimento médico.

Ainda segundo a corporação, um homem baleado deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Magalhães Bastos após ser atingido na mesma região, e posteriormente, precisou ser transferido para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.



De acordo com informações, ao todo, quatro pessoas teriam buscado atendimento na UPA com ferimentos provocados por arma de fogo.





