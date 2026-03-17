Trio foi preso e encaminhado à 15º DP (Gávea) - Reprodução / PMERJ

Trio foi preso e encaminhado à 15º DP (Gávea)Reprodução / PMERJ

Publicado 17/03/2026 07:47

Rio – Três criminosos foram presos, na madrugada desta terça-feira (17), após assaltarem uma farmácia na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, Zona Sul.



Segundo a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) patrulhavam o bairro quando suspeitaram de uma movimentação dentro da farmácia. Eles viram um grupo saindo do estabelecimento e entrando em um carro, e então agiram.



Ao se aproximarem, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas os assaltantes não obedeceram, dando início a uma perseguição. Após um cerco, o trio foi interceptado e preso nas proximidades da Rua Almirante Guilobel, na Lagoa.



Com o grupo, os militares encontraram uma pistola falsa, um facão, um estilete, um relógio, quatro celulares e 69 caixas de Mounjaro e Ozempic, medicamentos que estimulam o emagrecimento.



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Os homens, que não tiveram a identidade divulgada, os itens roubados e o carro utilizado no crime foram encaminhados à 15º DP (Gávea).