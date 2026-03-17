Trio foi preso e encaminhado à 15º DP (Gávea)Reprodução / PMERJ

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Rio – Três criminosos foram presos, na madrugada desta terça-feira (17), após assaltarem uma farmácia na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, Zona Sul.
Segundo a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) patrulhavam o bairro quando suspeitaram de uma movimentação dentro da farmácia. Eles viram um grupo saindo do estabelecimento e entrando em um carro, e então agiram.
Ao se aproximarem, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas os assaltantes não obedeceram, dando início a uma perseguição. Após um cerco, o trio foi interceptado e preso nas proximidades da Rua Almirante Guilobel, na Lagoa.
Com o grupo, os militares encontraram uma pistola falsa, um facão, um estilete, um relógio, quatro celulares e 69 caixas de Mounjaro e Ozempic, medicamentos que estimulam o emagrecimento.
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Entre o material apreendido pela polícia estavam 69 caixas de Moujaro e Ozempic, arma falsa e celulares - Divulgação / PMERJ
Material encontrado com os assaltantes foi apreendido pelo 23º BPM (Leblon) - Divulgação / PMERJ
Trio foi preso e encaminhado à 15º DP (Gávea) - Reprodução / PMERJ
Os homens, que não tiveram a identidade divulgada, os itens roubados e o carro utilizado no crime foram encaminhados à 15º DP (Gávea).
 