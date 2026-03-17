Secretário João Vitor Pires invadiu um posto de combustíveis e bateu em dois carros - Reprodução / Redes Sociais

Secretário João Vitor Pires invadiu um posto de combustíveis e bateu em dois carrosReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/03/2026 08:23

Rio - O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio, João Vitor Pires, sofreu uma tentativa de assalto, na noite de segunda-feira (16), na RJ-106, altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Para escapar, ele entrou com o carro em um posto de combustíveis e bateu em dois automóveis, além de acertar uma bomba.

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O caso aconteceu na altura do bairro Rio do Ouro, na pista sentido Maricá. Em nota, a assessoria da pasta informou que um veículo emparelhou com o carro do secretário e criminosos abriram as portas, apontando dois fuzis em sua direção.

João fugiu e os bandidos começaram a seguir o seu automóvel, que é blindado. A perseguição se estendeu por cerca de 2 km.

Ainda de acordo com a assessoria, ao ver uma viatura do outro lado da rodovia, o secretário decidiu entrar rapidamente em um posto de combustíveis para despistar os criminosos. Contudo, na manobra, ele acabou perdendo o controle do carro e colidiu com outros dois veículos, além de bater em uma bomba.

Apesar do susto, o secretário não ficou ferido. "Está tudo bem comigo. Estou em segurança, fui à delegacia e registrei o ocorrido. Graças a Deus, absolutamente nada aconteceu comigo, não tenho um arranhão. Tive o rápido suporte da minha família e das forças policiais. Estou tentando entender tudo que aconteceu. O mais importante é que estou bem e com a minha família, a coisa mais importante dessa vida", postou nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Comando de Policiamento em Rodovias (CPRv) foi informada de uma tentativa de roubo. Os agentes localizaram o secretário e o conduziram para um local seguro. Ele informou que registraria a ocorrência posteriormente.

A 75ª DP (Rio do Ouro), inicialmente, ficou com o caso. A Polícia Civil informou que, de acordo com o depoimento de João, quatro homens armados tentaram roubar seu veículo. À tarde, porém, a Civil destacou que, diante das informações de possíveis ameaças sofridas pela vítima, o caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

"A unidade é referência em investigação, com equipe especializada para elucidar os crimes mais complexos. A investigação está em andamento", informou por meio de nota.

Fiscalização em postos

João é conhecido por suas fiscalizações em postos de combustíveis. Em vídeos postados nas redes sociais, o secretário aparece interditando estabelecimentos e denunciando gasolinas e bombas adulteradas. A atuação costuma gerar revolta dos proprietários e de funcionários, que chegam a discutir com ele em algumas ações.

Após a tentativa de assalto, o prefeito Eduardo Paes (PSD) saiu em defesa do secretário, que combate uma "máfia dos postos de gasolina".

"Estado sem lei e sem autoridade! Vergonha! João é meu secretário de defesa do consumidor e vem realizando um excepcional trabalho contra máfias. Especialmente a máfia dos postos de gasolina. A má notícia para os marginais desse estado é que esse trabalho não vai parar e João estará mais protegido do que nunca. Obviamente, esperamos uma resposta eficiente e rápida da Instituição Polícia Civil. Sabemos que da turma que faz política e persegue adversários políticos do governo Cláudio Castro não se pode esperar muito. Mas confiamos na absoluta maioria de homens e mulheres que não se curvam ao crime e a politicagem", escreveu nas redes sociais.