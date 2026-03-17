Criança deu entrada na unidade já sem vida na madrugada desta terça-feira (17) - Google Street View

Criança deu entrada na unidade já sem vida na madrugada desta terça-feira (17)Google Street View

Publicado 17/03/2026 09:59

Rio – Uma bebê de 4 meses chegou morta e a irmã dela, de 3 anos, ferida na UPA do Complexo do Alemão, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira (16), em um caso registrado como suspeita de maus-tratos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro. Já a segunda vítima precisou ser levada para fazer exame de corpo de delito, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do UPP da comunidade se deslocaram à unidade após uma denúncia de possível violência contra as menores. Eles souberam que uma delas já havia chegado sem vida, e a segunda estava recebendo atendimento médico.



Ainda segundo a corporação, os policiais também ouviram a mãe das vítimas e ela relatou que o agressor teria fugido logo após abusar das duas.



O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha). Ainda não há informações sobre o sepultamento.