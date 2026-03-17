Criança deu entrada na unidade já sem vida na madrugada desta terça-feira (17)Google Street View
Bebê de 4 meses dá entrada morta na UPA do Alemão com suspeita de maus-tratos
Irmã dela, de 3 anos, também chegou ferida na unidade
Justiça nega habeas corpus para goleiro Bruno
Com isso, continua válida a decisão judicial que determinou a regressão dele ao sistema prisional
Polícia indicia homem filmado por jovem durante importunação sexual em ônibus
Vítima relatou que João Victor Raphael de Freitas praticava o ato libidinoso enquanto olhava fixamente para ela
Tiroteio na Maré interrompe trânsito na Avenida Brasil
Roubo de um caminhão de carga provocou o confronto e o fechamento da via
Mulher denuncia ex-companheiro após série de agressões em São Gonçalo: 'Ele pode me matar'
Vítima conseguiu uma medida protetiva depois de registrar ocorrência na delegacia, mas ainda não se sente segura
Ministério da Igualdade Racial cobra Governo do RJ sobre investigações por morte de médica
André Marins havia acabado de sair da casa dos pais quando foi atingida durante perseguição policial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.