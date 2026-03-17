Operação foi realizada por agentes da 81ª DP (Itaipu), Niterói - Divulgação / PCERJ

Operação foi realizada por agentes da 81ª DP (Itaipu), NiteróiDivulgação / PCERJ

Publicado 17/03/2026 10:31

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (17), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos a residências no bairro do Cafubá, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Até o momento, três integrantes foram capturados.



Segundo a Civil, agentes da 81ª DP (Itaipu) cumprem sete mandados de prisão preventiva contra Alan dos Santos Rodrigues, João Victor Sutero Modesto, Nathan Sales Martins, Matheus Tavares Guimarães Soares, Maycon Castilho Rangel, Luivy Cadilhe Nunes da Silva, Carlos Eduardo Laudino Fernandes.

De acordo com a corporação, as investigações começaram após um crime cometido na madrugada do dia 13 de agosto de 2025, quando o grupo invadiu uma casa na região. Armados, os criminosos renderam os moradores e os imobilizaram com lacres plásticos.



Durante a ação, que durou cerca de quatro horas, eles vasculharam o imóvel em busca de bens de valor e obrigaram as vítimas a fornecer senhas bancárias, realizando transferências que somaram aproximadamente R$ 13 mil. Na fuga, levaram diversos pertences e o carro da família.



A quadrilha atuava de forma estruturada, com divisão de funções. Enquanto parte dos integrantes executava o roubo, outros davam suporte externo, monitorando o entorno e garantindo a retirada do grupo.



Todos os envolvidos foram identificados, indiciados e denunciados ao Ministério Público, com prisões preventivas decretadas.



As diligências seguem na Região Metropolitana para desarticular completamente a organização criminosa.