Operação foi realizada por agentes da 81ª DP (Itaipu), NiteróiDivulgação / PCERJ
Segundo a Civil, agentes da 81ª DP (Itaipu) cumprem sete mandados de prisão preventiva contra Alan dos Santos Rodrigues, João Victor Sutero Modesto, Nathan Sales Martins, Matheus Tavares Guimarães Soares, Maycon Castilho Rangel, Luivy Cadilhe Nunes da Silva, Carlos Eduardo Laudino Fernandes.
Durante a ação, que durou cerca de quatro horas, eles vasculharam o imóvel em busca de bens de valor e obrigaram as vítimas a fornecer senhas bancárias, realizando transferências que somaram aproximadamente R$ 13 mil. Na fuga, levaram diversos pertences e o carro da família.
A quadrilha atuava de forma estruturada, com divisão de funções. Enquanto parte dos integrantes executava o roubo, outros davam suporte externo, monitorando o entorno e garantindo a retirada do grupo.
Todos os envolvidos foram identificados, indiciados e denunciados ao Ministério Público, com prisões preventivas decretadas.
As diligências seguem na Região Metropolitana para desarticular completamente a organização criminosa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.