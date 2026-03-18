Incêndio ocorreu em um galpão no Riocentro, longe dos pavilhões - Rede Social

Incêndio ocorreu em um galpão no Riocentro, longe dos pavilhõesRede Social

Publicado 18/03/2026 06:34

Rio - Um incêndio atingiu um galpão do Riocentro, na Avenida Salvador Allende, na Zona Sudoeste, na manhã desta quarta-feira (18). Imagens mostram grandes nuvens de fumaça na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Recreio foi acionado por volta das 5h35 para combater as chamas. Até o início da manhã, equipes ainda atuavam no local.

Em nota, o Riocentro informou que suas equipes de brigada agiram de imediato, acionando o Corpo de Bombeiros, que rapidamente controlou o incidente em uma tenda de armazenamento de equipamentos, em uma área isolada e externa aos pavilhões.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o evento programado para esta quarta-feira (18) ocorrerá normalmente.