Pedágio da Ponte Rio-Niterói sofre aumento de R$ 0,40 para carros - Portal Gov.br

Pedágio da Ponte Rio-Niterói sofre aumento de R$ 0,40 para carrosPortal Gov.br

Publicado 19/03/2026 08:38 | Atualizado 19/03/2026 13:54

Rio - O pedágio da Ponte Rio-Niterói sofreu um reajuste nesta quarta-feira (18). A tarifa básica para carros de passeio, que era de R$ 6,20, passou para R$ 6,60.

Para motocicletas, o valor subiu de R$ 3,10 para R$ 3,30. Já veículos de maior porte, como ônibus e caminhões, têm tarifas diferenciadas, que variam conforme o número de eixos e o tipo de rodagem.

O reajuste foi autorizado após a publicação de uma resolução no Diário Oficial da União, que formalizou a decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com a agência, o aumento é previsto no contrato de concessão da via e segue critérios regulatórios, com atualizações periódicas baseadas em índices definidos pelo órgão.