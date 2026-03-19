Capivaras foram flagradas em lago - Reprodução / Flaviana Finotti

Capivaras foram flagradas em lagoReprodução / Flaviana Finotti

Publicado 19/03/2026 11:52 | Atualizado 19/03/2026 14:04

Rio – Um casal de capivaras foi flagrado em momento de proximidade em um dos lagos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense. O registro do 'clima de romance' foi feito na manhã desta quarta-feira (18).



A cena foi registrada pela estudante de veterinária Flaviana Finotti e mostra os animais juntos dentro da água, em um comportamento que chamou atenção de quem passava pelo local.

Nas redes sociais, o registro repercutiu entre internautas, que reagiram com bom humor e carinho à cena. “Mostrando como o amor é simples e natural”, comentou Mireile Oliveira. “Coisas fofas”, escreveu Tânia Marques. Já Jaque Arão, que afirmou ter estudado na universidade, brincou: “Fui aluna da UFRRJ e posso dizer tranquilamente que o amor sempre está no ar por lá.”

O que aparenta ser um "namoro" é, na verdade, um provável ritual de acasalamento. Na espécie, o macho costuma seguir a fêmea durante o período fértil, e a cópula geralmente ocorre na água, ambiente onde os animais se sentem mais seguros.