Capivaras foram flagradas em lagoReprodução / Flaviana Finotti
A cena foi registrada pela estudante de veterinária Flaviana Finotti e mostra os animais juntos dentro da água, em um comportamento que chamou atenção de quem passava pelo local.
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Capivaras foram flagradas em lagoReprodução / Flaviana Finotti
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