Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito Santo - Divulgação / PCERJ

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito SantoDivulgação / PCERJ

Publicado 19/03/2026 10:46

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação para desarticular uma organização envolvida com o tráfico interestadual de armas de fogo. Até o momento, uma pessoa foi presa e grande quantidade de armas, apreendida.

Segundo a corporação, agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, além dos municípios de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, Campos, no Norte Fluminense, e no Espírito Santo, com apoio da polícia local.



De acordo com as investigações, o grupo adquiria armas e munições usando documentos de membros do exército brasileiro. Eles se passavam por militares e utilizavam registros oficiais de liberação de armamentos para obter o material, que depois era desviado para diferentes regiões do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

A operação "Senhor das Armas", deflagrada por policiais da 134ª DP (Campos), tem como objetivo reunir provas que auxiliem no avanço das investigações, além de identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.