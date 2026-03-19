Edifício será cedido ao IBP por um período de 30 anos - Divulgação / Prefeitura

Edifício será cedido ao IBP por um período de 30 anosDivulgação / Prefeitura

Publicado 19/03/2026 09:57

Rio – O prédio do antigo Automóvel Clube do Brasil, na Cinelândia, será transformado no Museu do Petróleo e Novas Energias. A cessão do imóvel foi formalizada nesta quarta-feira (18), após acordo entre a prefeitura e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e Biocombustíveis (IBP), que ficará responsável pela gestão do espaço.

O edifício, que passa por obras de restauração, será cedido por um período de 30 anos. A proposta é que o local funcione como um espaço expositivo e educativo voltado à história da indústria de petróleo e gás, além de abordar temas ligados à transição energética.

Segundo a prefeitura, o investimento na recuperação do imóvel é de R$ 36,3 milhões. As obras começaram em junho de 2023 e têm previsão de conclusão até o fim deste ano, com inauguração estimada para o primeiro semestre de 2028.

Localizado na Rua do Passeio, o prédio, de 4,4 mil metros quadrados distribuídos em três pavimentos, é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), o que exige que as intervenções sigam critérios de preservação histórica.

"Esse prédio foi inaugurado na época do Império originalmente como um dos grandes salões da cidade. Ao longo do tempo, ele acompanhou a história do Rio e do Brasil. O Museu do Petróleo e Novas Energias nasce com o objetivo de preservar a memória, mas também para pensar o futuro, a transição energética, a inovação e as novas tecnologias", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

A restauração inclui recuperação estrutural, recomposição de elementos arquitetônicos e modernização das instalações, com adaptação às normas atuais de acessibilidade e segurança.

A implementação do projeto conta com parceria de empresas do setor, além do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), responsável pelo desenvolvimento do museu.

"Vai ser mais uma atração muito legal na cidade do Rio. Museu do petróleo existe nas maiores cidades do mundo. O museu vai mostrar tecnologia, inovações e também como o processo começou e se desenvolveu. Acho que o museu vai atrair todas as gerações", disse o diretor executivo de Exploração e Produção do IBP, Claudio Nunes.

Construído no século XIX, o edifício é um dos marcos da arquitetura neoclássica no Centro e já sediou eventos importantes da história política brasileira, como o último discurso do então presidente João Goulart antes do golpe militar de 1964.