Equipamento, de 21m², estava localizado na Avenida das Américas, número 10.300 - Divulgação / Seop

Equipamento, de 21m², estava localizado na Avenida das Américas, número 10.300Divulgação / Seop

Publicado 19/03/2026 12:30 | Atualizado 19/03/2026 13:27

Rio - Um painel de publicidade em LED instalado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, foi retirado na manhã desta quinta-feira (19) por operar sem autorização.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, o equipamento, de 21m², estava localizado na Avenida das Américas, 10.300. A empresa proprietária chegou a formalizar um pedido junto ao Poder Municipal, mas o mesmo foi indeferido pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF).

Mesmo após ser notificado para a retirada imediata, o responsável manteve o painel em funcionamento.

Ainda de acordo com a Seop, a publicidade estava em desacordo com a legislação vigente. Além disso, empresas de mídia externa precisam pagar a Taxa de Autorização de Publicidade (TAP).

O material foi levado para o depósito da Secretaria, situado em Bonsucesso, na Zona Norte.

Também participaram da ação representantes da Subprefeitura da Barra da Tijuca, Rioluz e Light.