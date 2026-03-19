Prova prática passa por mudançasDivulgação
Segundo o órgão, as mudanças envolvem ajustes no sistema utilizado durante as provas, que são realizadas com tablets e têm os resultados transmitidos em tempo real. O Detran também utiliza reconhecimento facial dos candidatos, em substituição à biometria.
De acordo com o departamento, a adaptação é mais complexa por conta da tecnologia empregada, o que exige um prazo maior para a implementação completa das novas regras.
O Detran-RJ informou ainda que é o único do país a substituir planilhas em papel por tablets durante os exames práticos, o que torna o processo mais ágil e seguro.
A atualização será feita de forma gradual, com o objetivo de garantir mais transparência e controle em todas as etapas da primeira habilitação no estado.
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