Prova prática passa por mudanças - Divulgação

Prova prática passa por mudançasDivulgação

Publicado 19/03/2026 09:51

Rio – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) comunicou, nesta quinta-feira (19), que vai realizar adequações no exame prático de direção para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para se encaixar na Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).



Segundo o órgão, as mudanças envolvem ajustes no sistema utilizado durante as provas, que são realizadas com tablets e têm os resultados transmitidos em tempo real. O Detran também utiliza reconhecimento facial dos candidatos, em substituição à biometria.



De acordo com o departamento, a adaptação é mais complexa por conta da tecnologia empregada, o que exige um prazo maior para a implementação completa das novas regras.



O Detran-RJ informou ainda que é o único do país a substituir planilhas em papel por tablets durante os exames práticos, o que torna o processo mais ágil e seguro.



A atualização será feita de forma gradual, com o objetivo de garantir mais transparência e controle em todas as etapas da primeira habilitação no estado.

Entre as mudanças previstas pelo Contran, está a definição de nota mínima de 20 pontos para aprovação no exame teórico, o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), que passa a ter validade por tempo indeterminado nos processos de primeira habilitação, e a possibilidade de remarcação das provas práticas diretamente com a autoescola, o que deve dar mais flexibilidade ao candidato.