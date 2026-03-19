Duas cargas de remédios oncológicos roubados foram recuperadas em ação da DRFC-CAP - Divulgação / PCERJ

Duas cargas de remédios oncológicos roubados foram recuperadas em ação da DRFC-CAPDivulgação / PCERJ

Publicado 19/03/2026 14:46

Rio - Duas cargas de medicamentos oncológicos, usados para tratamento de câncer, roubados foram recuperadas nas comunidades da Vila do João, na Zona Norte do Rio, e Parque Paulista, em Duque de Caxias, nesta quarta-feira (18).

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Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) identificaram que uma carga tinha sido roubada em Benfica, na Zona Norte, e levada para a Vila do João. Todos os remédios, avaliados em R$ 80 mil, foram recuperados.



O segundo roubo aconteceu na Rodovia Rio-Magé. Após monitoramento, os agentes localizaram e recuperaram a carga, avaliada em R$ 1,3 milhão.



De acordo com a Polícia Civil, todos os medicamentos recuperados foram devolvidos prontamente. As investigações estão em andamento para identificar e prender todos os envolvidos nos crimes.