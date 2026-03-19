Sede da Naturgy - Reprodução

Sede da Naturgy Reprodução

Publicado 19/03/2026 15:47

Nesta quinta-feira (19), a Naturgy, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), o Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado do Rio de Janeiro (Sindistal), a Associação Brasileira de Engenharia Civil (Abenc) e a Associação Brasileira de Organismos de Inspeção Acreditados de Sistemas de Gases Combustíveis e Eficiência Energética (Abraipe) assinam um convênio de cooperação para credenciar e capacitar engenheiros a fazerem a Inspeção Periódica de Gás (IPG) em residências e estabelecimentos comerciais, conforme determina a Instrução Normativa nº 113/2024, da Agenersa. O acordo será firmado durante o evento CREA AQUI 2026, que acontece na Praça Mauá.

A iniciativa vai ampliar significativamente as opções para os consumidores, que atualmente contam com 54 empresas credenciadas pelo Inmetro para atuar em todo o estado do Rio de Janeiro. Para que estejam aptos a realizar a inspeção, os engenheiros deverão fazer um curso de formação (aulas práticas e teóricas) e obter a habilitação.

“O convênio com o CREA-RJ reforça o compromisso da Naturgy com a qualidade técnica dos serviços a serem prestados aos nossos mais de 1 milhão de clientes do estado do Rio. Ao aumentar a oferta de profissionais para a realização da inspeção, estamos investindo diretamente em segurança: das instalações e equipamentos a gás”, diz Katia Repsold, presidente da Naturgy.

Para Miguel Fernández, engenheiro civil e presidente do CREA-RJ, a parceria vem em consonância com a estratégia de valorização dos profissionais do setor, ampliando as oportunidades de participação e garantindo maior segurança à sociedade: “Esse novo modelo de se fazer a inspeção de gás proporciona segurança para a sociedade e mais emprego. Iniciativas como essa são fundamentais e um exemplo a ser seguido em outras áreas como, por exemplo, o setor elétrico”, afirma.

Atualmente, 76% dos imóveis residenciais e comerciais já realizaram a IPG, que deve ser feita a cada cinco anos, como determina a Lei Estadual 6890. Nos bairros da Região Metropolitana, cujo prazo termina em 30 de junho, 9% dos clientes ainda não fizeram a inspeção. Nos demais municípios (Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Barra do Piraí, Barra Mansa, Porto Real, Resende, Volta Redonda, Campos e Macaé), o índice é de 13%.

A recomendação da Naturgy é que esses clientes agendem a inspeção com antecedência para garantir que seus imóveis estejam regularizados e em segurança.

O objetivo é criar uma cultura preventiva para que todos se conscientizem da importância da segurança no uso de qualquer tipo de gás (natural canalizado ou GLP - botijão). Vale destacar que é fundamental realizar sempre manutenções preventivas independentemente da Inspeção Periódica de Gás.

É importante destacar que a inspeção não é feita pela Naturgy. Cabe à Companhia, conforme estabelecido pela lei, divulgar a importância da realização da IPG. A Naturgy envia aos clientes cartas comunicando os prazos para a inspeção, com antecedência de 60 e 30 dias antes de iniciar o prazo e com 60 dias antes de finalizar o prazo. Vale ressaltar que o calendário da IPG é regulamentado pela agência reguladora.

Os consumidores podem verificar os prazos para a realização da IPG no site da Naturgy: www.naturgy.com.br/ipg.



Confira os bairros com prazo até 30 de junho



Zona Sul: Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Urca, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea e Vidigal.

Centro: Santa Teresa, Centro, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Caju e Cidade Nova.

Zona Norte: Praça da Bandeira, Tijuca, Alto da Boa Vista, Maracanã, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Cachambi, Rio Comprido, Estácio, São Cristóvão, Mangueira, Benfica, Vasco da Gama, Jacarezinho, Manguinhos, Bonsucesso, Ramos, Olaria, Jacaré, São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Lins, Méier, Todos os Santos, Cachambi, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Piedade, Abolição e Pilares.

Zona Sudoeste: Barra, Joá, Itanhangá, Camorim, Recreio, Vargem Pequena e Vargem Grande.