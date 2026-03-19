Luciana tornou sua trajetória em uma marca de liderança e resiliência após um incêndio - Acervo pessoal

Luciana tornou sua trajetória em uma marca de liderança e resiliência após um incêndioAcervo pessoal

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Publicado 19/03/2026 15:36 | Atualizado 19/03/2026 16:27

Há histórias que ganham força não pelo que exibem nos momentos de estabilidade, mas pelo que revelam quando tudo parece ruir. A da empresária Luciana Polati, que viu um projeto profissional arder em chamas há cerca de seis meses, é uma delas.

Fogo destruiu toda a distribuidora de Luciana Polati em 2025 Acervo pessoal

Nascida e criada em Araruama, na Região dos Lagos, Luciana aprendeu desde cedo o valor do trabalho. Ainda menina, convivia com a rotina do comércio e cresceu entendendo, na prática, que esforço, disciplina e responsabilidade não são conceitos abstratos, mas compromissos diários de quem precisa construir a vida com as próprias mãos.

Essa vivência, somada a uma rotina intensa de estudo e trabalho, moldou uma personalidade marcada por constância, firmeza e visão prática da vida, uma base que, com o passar dos anos, se transformou em projeto: a construção de uma distribuidora, em parceria com o marido, Paulo Polati, que levaria o sobrenome da família e se tornaria referência regional.

O começo foi simples, com estrutura reduzida, operação enxuta e o tipo de realidade comum a grande parte dos empreendedores brasileiros: fazer muito com pouco, crescer com cautela e conquistar espaço na base do trabalho sério. E, assim, a empresa avançou.

O que no início cabia em uma estrutura pequena se transformou, ao longo do tempo, em uma operação robusta, com frota própria, escala regional, milhares de itens cadastrados e cerca de 120 empregos gerados. Em paralelo, Luciana consolidou a própria formação em Administração e passou a ser reconhecida por uma atuação direta, objetiva e próxima da rotina do negócio, reunindo atributos como capacidade de trabalho, resiliência, inteligência estratégica e comunicação clara.

Da tragédia à virada

Mas foi em 2025 que sua trajetória atravessou o episódio mais duro. Um incêndio destruiu a estrutura da empresa e interrompeu, de forma abrupta, tudo o que havia sido construído ao longo dos anos.

Não bastasse a perda material já seria devastadora, Luciana ainda encarou um peso humano, pois havia a responsabilidade por uma operação que movimentava famílias, empregos, fornecedores e uma rede inteira de relações construídas com confiança. Foi nesse ponto que a história mudou de patamar.

Diante do cenário de destruição, a empresária optou por reagir, tratando a crise como uma convocação à liderança. Mobilizou equipe, reorganizou a operação, preservou o compromisso com clientes e fornecedores e iniciou, em pouco tempo, o processo de retomada. Naquele momento, ficou claro que mais do que recuperar uma estrutura física, tratava-se da preservação de algo mais profundo: a confiança.

Da tragédia à virada, a trajetória de Luciana passou a inspirar muitas pessoas que viram nela elementos que dialogam com a vida real: origem simples, rotina dura, construção em parceria, liderança feminina sem vitimismo e uma relação direta com trabalho, oportunidade e dignidade.

Na Região dos Lagos, seu nome passou a ser associado não apenas ao sucesso de uma empresa, mas a uma postura diante da adversidade. Exemplo de quem mostra capacidade de atravessar perdas, sustentar responsabilidades e reconstruir sem abandonar o senso de compromisso. De quem não se permitiu se definir pela queda, mas pela forma como escolheu recomeçar.