Estabelecimento adulterava etiquetas de validade para vender produtos estragados - Divulgação

Estabelecimento adulterava etiquetas de validade para vender produtos estragadosDivulgação

Publicado 19/03/2026 15:29

Rio - Uma tonelada de chocolates impróprios para o consumo foi apreendida, nesta quarta-feira (18), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O proprietário de uma mercearia foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-BF).

Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram ao local, no bairro São Bento, após uma investigação de inteligência apontar que o estabelecimento funcionava como um centro de fraude de alimentos. O dono da mercearia adulterava as embalagens, colando novas etiquetas de validade sobre as datas vencidas ou removendo as informações originais para enganar os clientes.

Todo o material apreendido estava sendo mantido para venda ao público, mesmo sem condições adequadas para o consumo. O responsável foi autuado pelos crimes de vender mercadoria imprópria e adulteração de produto alimentício

